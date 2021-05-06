***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
06.05.2021 17:28
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/05/2021
Karar Sayısı
980
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Bankamız 2021 Yılı 1.Çeyrek Konsolide Olmayan Sorumluluk Beyanı Ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934961
BIST
17:191.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,67
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
17:198,3085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0054
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
17:1910,0331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0376
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9786
17:19483,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,84
|Açılış
|: 483,52
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler17:19
|TKURU
|269,50
|1.490.096
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|KSTUR
|327,20
|1.003.557
|% 9,98
|
|INVEO
|109,10
|79.826.909
|% 9,92
|
|DERHL
|7,97
|14.010.157
|% -6,24
|
|CANTE
|4,46
|405.076.093
|% -4,50
|
|TUREX
|9,93
|44.423.668
|% -2,46
|
|AYDEM
|8,46
|97.177.629
|% -2,31
|
|GWIND
|4,73
|72.883.421
|% -0,84
|
|KRDMD
|8,29
|3.185.949.782
|% 7,52
|
|GARAN
|7,34
|1.632.823.515
|% 1,24
|
|EREGL
|19,97
|1.429.209.129
|% 2,73
|
|THYAO
|12,88
|1.081.886.241
|% 2,22
|
|KOZAL
|121,90
|789.341.455
|% 3,83
|
|KRDMD
|8,29
|3.185.949.782
|% 7,52
|
|GARAN
|7,34
|1.632.823.515
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,09
|461.713.317
|% 0,48
|
|PETKM
|6,83
|714.020.317
|% 1,34
|
|USAK
|2,60
|274.584.883
|% -9,72
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3063
|8,3085
|% -0,06
|
|Euro
|10,0244
|10,0331
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,4881
|11,5458
|% -0,35
|
|Frank
|9,1100
|9,1649
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2083
|2,2194
|% -0,08
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|23,73
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,02
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,23
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,22
|
|B. Petrol
|68,30
|68,30
|-0,66
|
Seans Raporu
17:19
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17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 91 artarak (% 1.08 ) 1, 493
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17:31
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MRSHL, TKURU
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17:31XU100
Endeks 1, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 17, 078.00 milyon TL de
-
17:31TDGYO
Yüzde 8.19 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 236, 633 adet işlem
-
17:30BURCE
Yüzde 5.02 oranında artışla 22.58 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 704 adet işlem