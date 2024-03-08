***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
08.03.2024 23:31
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/03/2024
Karar Sayısı
1725
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin 2023 Yılı 4. Çeyrek Konsolide Olmayan Sorumluluk Beyanı ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257255
BIST
'
18:059.155
En Düşük
|Değişim
|: 1,12%
|| 101,14
|Açılış
|: 9.084
|
|Önceki Kapanış
|: 9.054
|
9.024
En Yüksek
9.174
18:0531,9088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0911
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,0222
En Düşük
31,7696
18:0534,9834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0158
|Açılış
|: 36,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,1500
|
35,2099
En Düşük
34,6579
18:052.234,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 27,06
|Açılış
|: 2.232,23
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207,12
|
2.253,06
En Düşük
2.204,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|70,95
|19.110.634
|% 10,00
|
|BNTAS
|14,09
|53.387.888
|% 9,99
|
|DESPC
|49,12
|55.807.303
|% 9,99
|
|QNBFB
|292,00
|15.855.028
|% 9,98
|
|ARTMS
|40,78
|15.690.268
|% 9,98
|
|EUKYO
|22,68
|10.102.101
|% -10,00
|
|AKFYE
|26,10
|347.352.991
|% -10,00
|
|BRKVY
|179,70
|39.927.816
|% -9,97
|
|FONET
|43,20
|37.984.896
|% -9,96
|
|PEKGY
|24,96
|74.370.281
|% -9,96
|
|THYAO
|279,25
|14.766.133.908
|% 2,38
|
|OBAMS
|58,20
|9.349.255.106
|% -7,77
|
|SASA
|40,78
|7.426.123.177
|% 6,03
|
|EREGL
|45,90
|5.917.177.763
|% 0,53
|
|REEDR
|64,50
|4.636.049.971
|% -2,57
|
|ISCTR
|10,86
|4.100.586.968
|% 4,73
|
|HEKTS
|18,04
|4.356.076.767
|% 0,00
|
|EKGYO
|11,30
|2.401.731.173
|% 2,26
|
|YKBNK
|22,98
|4.413.323.140
|% 3,98
|
|SASA
|40,78
|7.426.123.177
|% 6,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9030
|31,9088
|% 0,29
|
|Euro
|34,9265
|34,9834
|% -0,05
|
|Sterlin
|42,2669
|42,4788
|% 1,98
|
|Frank
|37,4844
|37,6723
|% 1,70
|
|Riyal
|8,7699
|8,8139
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,28
|24,30
|% 0,66
|
|Platin
|911,50
|913,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,93
|1.027,73
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,89
|81,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,32
|2.177,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SEKFK
Yüzde 9.95 oranında artışla 21.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 845, 081 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 8.55 oranında artışla 52.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 433, 681 adet işlem
-
17:57ISKPL
Yüzde 6.67 oranında artışla 9.43 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 829, 282 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 9, 163 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 111, 943.00 milyon TL de
-
17:55DITAS
Yüzde 6.82 oranında artışla 18.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 899, 587 adet işlem