***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
19.03.2020 19:01
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/03/2020
Karar Sayısı
751
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Bankamızın 2019 yıl sonu konsolide sorumluluk beyanı ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830880
BIST
18:0585.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -381,22
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
18:056,5494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0698
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5494
En Düşük
6,4647
18:057,0072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0671
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
6,9749
18:05309,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,00
|Açılış
|: 309,71
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,39
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|31.780,30
|1.105.244
|% 10,00
|
|ISFIN
|2,86
|211.296.427
|% 10,00
|
|ISGSY
|3,08
|38.562.301
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|525.321
|% 10,00
|
|TUKAS
|8,80
|524.452
|% 10,00
|
|HUBVC
|11,41
|101.182.572
|% -12,70
|
|PGSUS
|26,10
|183.043.065
|% -10,00
|
|MAVI
|30,60
|7.953.421
|% -10,00
|
|ERSU
|1,80
|8.826.664
|% -10,00
|
|LKMNH
|4,25
|918.378
|% -9,96
|
|GARAN
|7,58
|1.041.053.482
|% -5,25
|
|ASELS
|21,10
|828.923.054
|% -2,94
|
|THYAO
|7,94
|743.932.282
|% 0,51
|
|YKBNK
|1,90
|442.966.850
|% -4,04
|
|ISFIN
|2,86
|211.296.427
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,90
|442.966.850
|% -4,04
|
|GARAN
|7,58
|1.041.053.482
|% -5,25
|
|ODAS
|1,18
|130.806.950
|% -1,67
|
|ISGYO
|1,31
|141.133.901
|% 4,80
|
|IHLGM
|0,74
|73.536.502
|% -3,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5773
|7,6153
|% 0,85
|
|Frank
|6,6046
|6,6444
|% -0,92
|
|Riyal
|1,7361
|1,7448
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-16,13
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,51
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,06
|12,10
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|2,54
|2,55
|0,05
|
|B. Petrol
|28,05
|28,05
|3,17
|