***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
06.05.2021 17:30
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/05/2021
Karar Sayısı
981
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Bankamız 2021 Yılı 1.Çeyrek Konsolide Sorumluluk Beyanı Ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934963
BIST
17:251.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,62
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
17:258,2992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0147
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
17:2510,0469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0514
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9786
17:25484,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 6,57
|Açılış
|: 484,25
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler17:22
|MRSHL
|313,50
|9.744.464
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.490.096
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|DITAS
|17,62
|22.859.987
|% 9,99
|
|VAKFN
|17,26
|7.906.564
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|278.518.774
|% -9,72
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|INTEM
|41,98
|4.307.091
|% -8,70
|
|TRGYO
|3,30
|87.071.982
|% -8,33
|
|KRDMD
|8,29
|3.216.365.452
|% 7,52
|
|GARAN
|7,35
|1.658.020.242
|% 1,38
|
|EREGL
|19,99
|1.456.536.435
|% 2,83
|
|THYAO
|12,87
|1.094.013.498
|% 2,14
|
|KOZAL
|121,60
|841.111.031
|% 3,58
|
|KRDMD
|8,29
|3.216.365.452
|% 7,52
|
|GARAN
|7,35
|1.658.020.242
|% 1,38
|
|YKBNK
|2,08
|462.370.408
|% 0,00
|
|PETKM
|6,83
|721.247.607
|% 1,34
|
|USAK
|2,60
|278.518.774
|% -9,72
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3018
|8,3044
|% -0,11
|
|Euro
|10,0118
|10,0404
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,4842
|11,5418
|% -0,38
|
|Frank
|9,1065
|9,1613
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2084
|2,2195
|% -0,08
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|25,64
|
|Altın Gr.
|483
|484
|5,84
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,27
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,19
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|-0,80
|
Seans Raporu
17:22
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17:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, KOZAL, KOZAA
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17:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.82 ) 1, 234
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