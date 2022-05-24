***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
24.05.2022 18:45
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/05/2022
Karar Sayısı
1257
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin 2022 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Sorumluluk Beyanı ektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032204
BIST
18:052.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,90
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.373
18:0516,0846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1590
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
18:0517,2971
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,2611
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
18:05964,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 16,11
|Açılış
|: 964,91
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,86
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|8,80
|29.844.642
|% 10,00
|
|JANTS
|79,20
|190.051.415
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.813.076
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.215.830
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.552
|% 9,93
|
|NUGYO
|6,13
|273.627.300
|% -8,23
|
|SELVA
|9,40
|33.748.625
|% -7,84
|
|SUMAS
|66,70
|385.666
|% -7,23
|
|MNDRS
|3,07
|26.138.334
|% -6,40
|
|POLTK
|634,00
|22.019.399
|% -5,60
|
|THYAO
|42,16
|3.140.586.688
|% -1,86
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SISE
|19,82
|2.283.351.125
|% 2,43
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|HEKTS
|29,80
|1.342.406.477
|% 5,52
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,56
|518.920.568
|% -0,39
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SKBNK
|1,26
|230.373.779
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0702
|16,0846
|% 1,00
|
|Euro
|17,2430
|17,2971
|% 1,53
|
|Sterlin
|20,1094
|20,2102
|% 0,65
|
|Frank
|16,6807
|16,7812
|% 1,58
|
|Riyal
|4,2732
|4,2947
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|11,83
|
|Altın Gr.
|965
|966
|16,77
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,11
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|0,27
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,17
|