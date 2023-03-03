***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
03.03.2023 18:41
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/03/2023
Karar Sayısı
1456
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin 2022 Yılı 4. Çeyrek Konsolide Sorumluluk Beyanı ektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119982
BIST
18:055.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.245
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.298
En Düşük
5.054
18:0518,8641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0257
|Açılış
|: 19,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1500
|
18,9130
En Düşük
18,7988
18:0520,0947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 20,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3300
|
20,3489
En Düşük
19,9295
18:051.125,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,99
|Açılış
|: 1.125,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,84
|
1.127,55
En Düşük
1.119,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|16,28
|137.784.218
|% 10,00
|
|RAYSG
|21,56
|14.512.661
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,40
|8.284.392
|% 10,00
|
|PSDTC
|34,10
|19.089.133
|% 10,00
|
|PSDTC
|34,10
|19.089.133
|% 10,00
|
|ULUSE
|269,20
|155.645.466
|% -10,00
|
|ATSYH
|89,30
|2.458.943
|% -9,98
|
|KRONT
|72,90
|97.086.564
|% -9,94
|
|DOHOL
|9,17
|1.050.320.473
|% -7,84
|
|LIDER
|100,50
|35.374.463
|% -7,80
|
|TOASO
|195,00
|6.224.665.767
|% 6,85
|
|EREGL
|43,98
|5.707.834.062
|% 0,73
|
|THYAO
|138,70
|5.521.445.729
|% -2,32
|
|OYAKC
|48,20
|4.915.564.415
|% 4,24
|
|TUPRS
|610,50
|4.477.265.116
|% 1,31
|
|EKGYO
|8,09
|2.842.823.595
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,86
|2.739.614.351
|% -2,57
|
|AKBNK
|17,41
|3.496.792.907
|% -1,86
|
|ISCTR
|11,79
|2.338.257.467
|% -1,59
|
|KRDMD
|21,02
|3.940.811.441
|% -2,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8525
|18,8641
|% -0,14
|
|Euro
|20,0548
|20,0947
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,6816
|22,7954
|% -0,01
|
|Frank
|20,1005
|20,2216
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0209
|5,0461
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-2,26
|
|Altın Gr.
|1.126
|1.127
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|7.613
|7.728
|31,00
|
|Tam
|7.642
|7.712
|69,00
|
|Yarım
|3.734
|3.774
|34,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.887
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,25
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,89
|12,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,27
|85,27
|-0,73
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VANGD
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 996, 947 adet işlem
-
17:56MERKO
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 120, 733 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -101, 26 kaybederek (% -1.75 ) 5, 687
-
17:55XU100
Endeks 5, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 87, 042.00 milyon TL de
-
17:55DESA
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 55.30 lira fiyatla işlem gören hissede 295, 279 adet işlem