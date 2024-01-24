***VKF* *VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***VKF******VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler VKFSüreç İptal Nedeniİhraç tavanına ilişkin bildirimin "Satış Türü" alanı sehven yurt içi şeklinde seçilerek duyuru yapılmıştır. İlgili duyuru "Yurt dışı" seçilerek yeniden yayımlanacaktır.İptal Edilen Süreçİhraç Tavanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242492BIST