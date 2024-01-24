***VKF* *VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
24.01.2024 16:19
***VKF******VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler VKF
Süreç İptal Nedeni
İhraç tavanına ilişkin bildirimin "Satış Türü" alanı sehven yurt içi şeklinde seçilerek duyuru yapılmıştır. İlgili duyuru "Yurt dışı" seçilerek yeniden yayımlanacaktır.
İptal Edilen Süreç
İhraç Tavanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242492
BIST
'
18:058.091
En Düşük
|Değişim
|: 1,77%
|| 140,84
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.150
18:0530,2431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0677
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
18:0532,9944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1851
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
18:051.959,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -9,33
|Açılış
|: 1.959,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|10,45
|2.339.847
|% 10,00
|
|DIRIT
|16,39
|5.620.098
|% 10,00
|
|PKART
|49,72
|31.514.621
|% 10,00
|
|VANGD
|19,80
|44.970.598
|% 10,00
|
|ULAS
|23,10
|17.481.271
|% 10,00
|
|PAPIL
|91,50
|115.985.579
|% -6,82
|
|EUKYO
|16,59
|13.853.332
|% -6,32
|
|SAMAT
|59,00
|172.753.308
|% -5,68
|
|KFEIN
|88,00
|431.998.233
|% -4,24
|
|SANFM
|44,98
|25.985.939
|% -4,22
|
|BINHO
|427,50
|3.049.775.193
|% -1,84
|
|ASTOR
|111,40
|2.880.410.874
|% 0,36
|
|EKGYO
|9,53
|2.442.314.458
|% 1,38
|
|TABGD
|138,90
|2.272.605.779
|% 3,04
|
|MEGMT
|43,60
|2.048.213.007
|% 6,19
|
|EKGYO
|9,53
|2.442.314.458
|% 1,38
|
|AKFGY
|1,95
|242.098.710
|% 1,56
|
|ODAS
|8,97
|947.155.863
|% 3,94
|
|HALKB
|12,93
|1.053.016.038
|% 0,47
|
|REEDR
|25,80
|1.774.312.692
|% 9,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2345
|30,2410
|% 0,22
|
|Euro
|32,9833
|32,9991
|% 0,58
|
|Sterlin
|38,4440
|38,6368
|% 0,68
|
|Frank
|34,8948
|35,1050
|% 1,05
|
|Riyal
|8,0382
|8,0785
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,69
|22,72
|% 0,66
|
|Platin
|906,55
|907,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|961,43
|965,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,78
|79,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,23
|2.019,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CATES
Yüzde 9.96 oranında artışla 66.80 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 690, 820 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 174, 57 artarak (% 2.04 ) 8, 732
-
17:58MEGMT
Yüzde 8.96 oranında artışla 44.74 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 985, 561 adet işlem
-
17:57REEDR
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.80 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 055, 049 adet işlem
-
17:56SOKM
Yüzde 4.97 oranında artışla 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 124, 308 adet işlem