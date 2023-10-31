***VKF* *VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VKF******VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler VKFYetkili Organ Karar Tarihi 11.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 08.09.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.10.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.10.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 31.10.2023Ek AçıklamalarŞirketimizce, Vakıf Katılım Bankası A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 30.000.000.000.-TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Bu kapsamda, şirketimizce, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 30.000.000.000 (Otuz Milyar) TL ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde, yönetim sözleşmesine veya alım satıma dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 25.10.2023 tarih ve 63/1382 sayılı toplantısı ile 64 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde ilan edilmiştir. Onaylı İhraççı Bilgi Dökümanı ekte yer almaktadır. (Dokumanlar boyutları sebebiyle 2 adet açıklama ile kamuya açıklanmaktadır.) Kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraççı Bilgi Dokümanı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212252BIST