***VKF* *VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
31.10.2023 11:46
***VKF******VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler VKF
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.09.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.10.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 31.10.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Vakıf Katılım Bankası A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 30.000.000.000.-TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Bu kapsamda, şirketimizce, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 30.000.000.000 (Otuz Milyar) TL ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde, yönetim sözleşmesine veya alım satıma dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 25.10.2023 tarih ve 63/1382 sayılı toplantısı ile 64 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde ilan edilmiştir. Onaylı İhraççı Bilgi Dökümanı ekte yer almaktadır. (Dokumanlar boyutları sebebiyle 2 adet açıklama ile kamuya açıklanmaktadır.) Kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraççı Bilgi Dokümanı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212252
BIST