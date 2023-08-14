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***VKF* *VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)

14.08.2023 14:49
***VKF* *VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)


***VKF******VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [VKF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.08.2023, 31.10.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 31.10.2022 ve 01.08.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız
İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla şirketimizin 20.000.000.000 (Yirmi Milyar) TL ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1585 sayılı toplantısı ile 59 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde ilan edilmiştir.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 450.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 300.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 133 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan İzahnamenin Özet kısmı onaylanmış olup, onaylı İzahname Özet metnine ekte yer verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185115


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