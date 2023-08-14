***VKF* *VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
14.08.2023 14:48
***VKF******VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [VKF]
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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01.08.2023, 31.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 31.10.2022 ve 01.08.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla şirketimizin 20.000.000.000 (Yirmi Milyar) TL ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1585 sayılı toplantısı ile 59 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde ilan edilmiştir. Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 450.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 300.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 133 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan başvurumuz onaylanmış olup, onaylı ekte yer verilmiştir. Sermaye Piyasası Aracı Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185112
BIST
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17:467.757
En Düşük
|Değişim
|: 0,55%
|| 42,21
|Açılış
|: 7.795
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|Önceki Kapanış
|: 7.714
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7.681
En Yüksek
7.869
17:4627,0587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
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|Açılış
|: 27,1050
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|Önceki Kapanış
|: 27,1200
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27,2378
En Düşük
26,9479
17:4629,5250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
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|Açılış
|: 29,5000
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|Önceki Kapanış
|: 29,6500
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29,7821
En Düşük
29,3063
17:461.661,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,95
|Açılış
|: 1.661,51
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|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
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1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:46
|BAYRK
|11,44
|22.338.942
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.209.924
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|63.072.798
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.811.095
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|6.406.400
|% 10,00
|
|AVHOL
|106,00
|155.316.418
|% -9,56
|
|PEGYO
|7,26
|147.525.063
|% -9,25
|
|MNDRS
|10,03
|296.521.183
|% -8,90
|
|DYOBY
|26,00
|120.015.252
|% -7,08
|
|ISSEN
|14,30
|244.759.608
|% -6,41
|
|ASTOR
|142,20
|12.074.383.816
|% 9,98
|
|EREGL
|42,64
|11.716.512.159
|% 3,90
|
|THYAO
|261,70
|9.285.487.909
|% -1,51
|
|TUPRS
|115,10
|5.861.374.469
|% 3,69
|
|PETKM
|19,06
|5.455.480.237
|% 0,74
|
|ZOREN
|4,53
|2.754.593.233
|% 9,95
|
|SKBNK
|3,89
|1.212.149.144
|% 2,64
|
|YKBNK
|15,86
|4.663.756.326
|% 0,63
|
|PETKM
|19,06
|5.455.480.237
|% 0,74
|
|EREGL
|42,64
|11.716.512.159
|% 3,90
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0479
|27,0587
|% 0,35
|
|Euro
|29,5140
|29,5250
|% -0,28
|
|Sterlin
|34,1521
|34,3234
|% 0,08
|
|Frank
|30,6560
|30,8407
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1903
|7,2263
|% 0,35
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-5,31
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.662
|1,95
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.129
|11.211
|23,00
|
|Yarım
|5.582
|5.631
|11,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.816
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,58
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,67
|19,69
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,39
|86,39
|-0,42
|
Seans Raporu
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17:57SUWEN
Yüzde 5.29 oranında artışla 21.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 885, 795 adet işlem