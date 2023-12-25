***VKF* *VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









***VKF******VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [VKF]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.12.2023, 31.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 12.12.2023 ve 31.10.2023 tarihli özel durum açıklamamızİlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla şirketimizin 30.000.000.000 (Otuz Milyar) TL ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.10.2023 tarih ve 63/1382 sayılı toplantısı ile 64 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde ilan edilmiştir.Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 450.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 300.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 125 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu kısmı onaylanmış olup onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu metnine ekte yer verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228718BIST