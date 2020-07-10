***VKFYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
10.07.2020 16:06
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler VKFYO
İlgili Şirket Ünvanı VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 10.000.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
VKFYO, TRAVKFYT91Q4 8.885,862
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 14.07.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 16.07.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ENG-VKFYO.pdf
EK: 2 VKFYO.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858938
BIST
17:19113.911
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -1.883,05
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:196,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
17:197,7741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0249
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7759
En Düşük
7,7277
17:19398,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,77
|Açılış
|: 398,63
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|52.298.447
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MAALT
|104,10
|24.587.649
|% 9,58
|
|LIDFA
|3,24
|20.798.605
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|7.857.277
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.161.374
|% -9,86
|
|TURGG
|55,20
|18.631.526
|% -9,58
|
|PEKGY
|8,79
|57.313.714
|% -8,63
|
|EKGYO
|2,12
|1.995.227.028
|% -1,85
|
|GARAN
|7,76
|1.158.501.214
|% -1,90
|
|SISE
|6,18
|1.082.735.490
|% -3,13
|
|TRKCM
|4,55
|1.071.513.252
|% -1,73
|
|THYAO
|11,74
|1.030.353.764
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,12
|1.995.227.028
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,63
|430.341.961
|% -2,98
|
|ODAS
|2,66
|651.771.290
|% 1,14
|
|KRDMD
|3,02
|698.959.615
|% -2,27
|
|TRKCM
|4,55
|1.071.513.252
|% -1,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6555
|8,6989
|% 0,34
|
|Frank
|7,2757
|7,3195
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8252
|1,8344
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|1,57
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.610
|5,40
|
|Tam
|2.665
|2.678
|5,70
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|2,70
|
|Çeyrek
|647
|656
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,69
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,11
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,49
|42,49
|0,14
|
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, ATLAS, MEGAP, MEGAP, BSOKE
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17:29
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