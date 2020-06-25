***VKFYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.06.2020 09:20
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [VKFYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E %50 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 2,267 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852759
BIST
12:05114.709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 260,08
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.735
En Düşük
113.420
12:056,8606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8606
En Düşük
6,8491
12:057,7068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0117
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,7013
12:05388,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,56
|Açılış
|: 388,81
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,34
|100.023.323
|% 9,88
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|NUGYO
|4,70
|20.899.137
|% 6,82
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,25
|84.628.588
|% -9,19
|
|BAYRK
|7,90
|5.621.765
|% -5,95
|
|ALYAG
|1,21
|89.212
|% -5,47
|
|EGCEY
|1,24
|80.217
|% -5,34
|
|GUSGR
|4,45
|766.324.447
|% -5,32
|
|KRDMD
|3,08
|543.112.832
|% -1,91
|
|HALKB
|6,35
|489.340.152
|% 3,59
|
|GARAN
|8,22
|475.073.139
|% 0,37
|
|VAKBN
|5,16
|407.072.512
|% 1,57
|
|CEMAS
|1,49
|349.308.422
|% 4,20
|
|IEYHO
|0,91
|193.425.026
|% 2,25
|
|GUSGR
|4,45
|766.324.447
|% -5,32
|
|KRDMD
|3,08
|543.112.832
|% -1,91
|
|EKGYO
|1,91
|257.727.995
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5083
|8,5509
|% 0,27
|
|Frank
|7,1980
|7,2413
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|1,43
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.520
|2.540
|3,50
|
|Tam
|2.594
|2.606
|5,60
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|2,70
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|40,28
|40,28
|-0,03
|