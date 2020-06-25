***VKFYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.06.2020 09:23
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 03/07/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852761
BIST
12:10114.851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 402,25
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.861
En Düşük
113.420
12:106,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8491
12:107,7070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0115
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,7013
12:10388,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,61
|Açılış
|: 388,87
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,34
|100.079.071
|% 9,88
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|AKSGY
|4,10
|16.850.504
|% 7,61
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,26
|89.344.903
|% -8,97
|
|BAYRK
|7,88
|5.641.035
|% -6,19
|
|GUSGR
|4,43
|772.590.768
|% -5,74
|
|ALYAG
|1,21
|89.212
|% -5,47
|
|GUSGR
|4,43
|772.590.768
|% -5,74
|
|KRDMD
|3,09
|554.091.984
|% -1,59
|
|HALKB
|6,35
|491.775.965
|% 3,59
|
|GARAN
|8,23
|480.270.808
|% 0,49
|
|VAKBN
|5,17
|414.996.595
|% 1,77
|
|CEMAS
|1,48
|353.454.175
|% 3,50
|
|IEYHO
|0,91
|193.974.911
|% 2,25
|
|KRDMD
|3,09
|554.091.984
|% -1,59
|
|GUSGR
|4,43
|772.590.768
|% -5,74
|
|EKGYO
|1,92
|268.097.468
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5026
|8,5453
|% 0,21
|
|Frank
|7,2011
|7,2445
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|2,57
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.538
|2,10
|
|Tam
|2.592
|2.605
|4,20
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|2,00
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,63
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|40,33
|40,33
|0,02
|
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