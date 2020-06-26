***VKFYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.06.2020 09:20
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [VKFYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 03/07/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853034
BIST
12:22115.150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 1.010,77
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.327
En Düşük
114.928
12:226,8567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8572
En Düşük
6,8444
12:227,6994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0064
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
12:22388,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,20
|Açılış
|: 388,59
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|78.894.861
|% 9,94
|
|SARKY
|6,90
|26.464.965
|% 9,87
|
|VKFYO
|2,73
|3.560.833
|% 9,64
|
|AYEN
|5,28
|128.689.358
|% 8,87
|
|NIBAS
|9,49
|8.153.311
|% 7,84
|
|HALKS
|3,75
|24.964
|% -9,86
|
|BASCM
|3,61
|20.137
|% -6,96
|
|GUBRF
|26,24
|132.584.440
|% -5,61
|
|YKGYO
|4,00
|48.153.660
|% -5,21
|
|GLRYH
|11,88
|7.047.584
|% -3,88
|
|ISFIN
|4,19
|599.864.842
|% 3,71
|
|KRDMD
|3,08
|461.966.651
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,62
|306.981.358
|% 0,62
|
|ODAS
|2,36
|294.255.080
|% 3,51
|
|THYAO
|12,55
|231.074.885
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,62
|306.981.358
|% 0,62
|
|KRDMD
|3,08
|461.966.651
|% 2,33
|
|ISFIN
|4,19
|599.864.842
|% 3,71
|
|ODAS
|2,36
|294.255.080
|% 3,51
|
|CEMAS
|1,43
|162.220.102
|% -1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4819
|8,5244
|% -0,06
|
|Frank
|7,2053
|7,2487
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-0,48
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.520
|2.538
|-1,90
|
|Tam
|2.594
|2.605
|-1,90
|
|Yarım
|1.260
|1.274
|-1,00
|
|Çeyrek
|630
|638
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|41,62
|41,62
|0,57
|