***VKFYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.07.2020 09:11
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 03/07/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853935
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
0
En Düşük
0
18:056,8539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8540
En Düşük
6,8420
18:057,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0238
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7297
En Düşük
7,6956
18:05389,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,59
|Açılış
|: 389,33
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,42
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|4,75
|48.005.444
|% 0,00
|
|DMSAS
|4,75
|48.005.444
|% 0,00
|
|DMSAS
|4,75
|48.005.444
|% 0,00
|
|DMSAS
|4,75
|48.005.444
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5337
|8,5765
|% 0,19
|
|Frank
|7,2122
|7,2557
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-2,62
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.543
|-3,90
|
|Tam
|2.596
|2.609
|-4,10
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|-2,00
|
|Çeyrek
|631
|639
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,13
|42,13
|0,10
|
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