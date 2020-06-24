***VKFYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı
24.06.2020 18:13
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı )
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Türkçe
Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Pay Adı
VAKIF YAT. ORT.
Referans Fiyat
0,634
Referans Alınacak Tarih
25/06/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852703
BIST
18:05114.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -889,94
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.333
18:056,8565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0109
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
18:057,7331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0173
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7165
18:05389,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,22
|Açılış
|: 389,06
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,25
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|12,43
|93.323.519
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,43
|437.441.610
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.928.143
|% 9,99
|
|AYEN
|4,41
|246.752.889
|% 9,98
|
|AKMGY
|33,06
|5.709.019
|% 9,98
|
|GLRYH
|13,18
|33.643.015
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,31
|3.514.715
|% -9,96
|
|RTALB
|31,50
|86.346.813
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,90
|136.537
|% -8,24
|
|KPHOL
|3,44
|48.443
|% -7,03
|
|KRDMD
|3,14
|3.378.467.616
|% 6,08
|
|GARAN
|8,19
|1.173.542.652
|% -3,19
|
|PETKM
|4,26
|1.017.546.131
|% 2,90
|
|GUSGR
|4,70
|892.303.272
|% 2,84
|
|TSPOR
|8,02
|757.257.842
|% 5,53
|
|KRDMD
|3,14
|3.378.467.616
|% 6,08
|
|CEMAS
|1,43
|437.441.610
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|267.708.626
|% 9,88
|
|ODAS
|2,21
|614.776.089
|% 1,84
|
|KARSN
|2,67
|734.724.964
|% -2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4990
|8,5416
|% -0,55
|
|Frank
|7,2092
|7,2526
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8225
|1,8317
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.538
|-0,60
|
|Tam
|2.588
|2.602
|-0,50
|
|Yarım
|1.261
|1.273
|-0,20
|
|Çeyrek
|632
|637
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,60
|-0,35
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Seans Raporu
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17:59SILVR
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