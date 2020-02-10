***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 16:00
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818071
BIST
16:59117.884
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -3.131,47
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:596,0194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:596,5847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0039
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:59304,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,65
|Açılış
|: 304,40
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,60
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.470.194
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.486.364
|% 14,65
|
|BOSSA
|9,61
|50.668.196
|% 9,20
|
|ATLAS
|1,82
|24.654.755
|% 8,33
|
|DESA
|5,55
|46.127.252
|% 7,98
|
|DOKTA
|46,50
|61.718.261
|% -14,60
|
|GYHOL
|25,40
|9.640.429
|% -13,01
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|LINK
|29,34
|3.650.605
|% -11,89
|
|BURVA
|14,50
|150.568
|% -11,04
|
|THYAO
|14,02
|1.865.256.619
|% -3,11
|
|TSPOR
|3,42
|847.635.494
|% 7,89
|
|PETKM
|3,95
|590.162.378
|% -3,89
|
|ASELS
|23,80
|540.841.651
|% -2,70
|
|KRDMD
|2,80
|519.328.533
|% -4,44
|
|IHLGM
|1,22
|382.681.053
|% -0,81
|
|TSPOR
|3,42
|847.635.494
|% 7,89
|
|EKGYO
|1,62
|376.036.183
|% -3,57
|
|KRDMD
|2,80
|519.328.533
|% -4,44
|
|ODAS
|2,10
|385.270.281
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7558
|7,7947
|% 0,35
|
|Frank
|6,1305
|6,1674
|% 0,00
|
|Riyal
|1,5998
|1,6079
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|3,97
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|5,72
|
|Yarım
|970
|995
|2,77
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|54,06
|54,06
|-0,39
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