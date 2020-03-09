***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 16:19
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825484
BIST
16:18103.838
En Yüksek
|Değişim
|: -5,26%
|| -5.762,54
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
103.790
16:186,1147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0271
|Açılış
|: 6,1120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
16:187,0129
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,1286
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
16:18330,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 2,76
|Açılış
|: 330,48
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|66.773.409
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|23,90
|10.499.227
|% 7,17
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|VAKKO
|5,11
|50.360.728
|% -15,26
|
|OYAYO
|6,61
|6.588.939
|% -14,93
|
|TGSAS
|4,61
|2.297.134
|% -14,79
|
|ARSAN
|4,25
|14.902.912
|% -14,66
|
|AYCES
|8,52
|1.475.071
|% -14,63
|
|THYAO
|10,70
|719.296.483
|% -3,95
|
|ASELS
|28,18
|499.332.371
|% -5,56
|
|GARAN
|9,48
|274.096.299
|% -5,48
|
|TUPRS
|93,05
|208.748.411
|% -1,79
|
|YKBNK
|2,30
|195.446.588
|% -5,35
|
|IHLGM
|1,27
|128.330.704
|% -2,31
|
|YKBNK
|2,30
|195.446.588
|% -5,35
|
|ODAS
|1,92
|144.501.329
|% -7,25
|
|KARSN
|1,72
|122.654.998
|% -7,03
|
|THYAO
|10,70
|719.296.483
|% -3,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9890
|8,0291
|% 1,00
|
|Frank
|6,5813
|6,6209
|% 1,91
|
|Riyal
|1,6231
|1,6312
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.683
|8,26
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,54
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|12,00
|
|Tam
|2.172
|2.226
|16,30
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|7,89
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,93
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,09
|
|B. Petrol
|34,82
|34,82
|-10,45
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