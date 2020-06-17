***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2020 10:09
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851502
BIST
11:51111.058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 118,64
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.789
11:516,8489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
11:517,7132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
11:51379,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,88
|Açılış
|: 379,42
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
378,54
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|85.148.063
|% 9,99
|
|UZERB
|4,86
|42.749
|% 9,95
|
|BAYRK
|8,42
|14.322.395
|% 9,92
|
|ARTI
|2,69
|421.612
|% 9,80
|
|SAFKR
|4,98
|1.674.829
|% 9,21
|
|TACTR
|6,75
|118.456
|% -10,00
|
|MSGYO
|2,66
|33.810.027
|% -9,83
|
|UMPAS
|0,77
|24.707
|% -9,41
|
|EGCEY
|1,12
|629.857
|% -5,08
|
|SNKRN
|3,39
|944.021
|% -4,78
|
|HUBVC
|22,28
|104.195.675
|% 1,27
|
|IHLGM
|1,58
|77.473.204
|% 0,00
|
|SOKM
|12,93
|39.705.327
|% -0,54
|
|MSGYO
|2,66
|33.810.027
|% -9,83
|
|OYAKC
|6,14
|32.347.392
|% 0,33
|
|OYAKC
|6,14
|32.347.392
|% 0,33
|
|HUBVC
|22,28
|104.195.675
|% 1,27
|
|BAYRK
|8,42
|14.322.395
|% 9,92
|
|YKSLN
|9,49
|15.689.368
|% 2,04
|
|CEOEM
|3,60
|5.504.948
|% -1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5807
|8,6237
|% -0,05
|
|Frank
|7,1797
|7,2230
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-4,62
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.477
|-4,20
|
|Tam
|2.528
|2.545
|-4,40
|
|Yarım
|1.232
|1.242
|-2,10
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,28
|41,28
|0,32
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