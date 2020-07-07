***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.07.2020 11:41
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855665
BIST
12:10118.167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -317,91
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
12:106,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8681
En Düşük
6,8524
12:107,7426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0238
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
12:10392,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,43
|Açılış
|: 392,31
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,85
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|KUYAS
|2,91
|55.167.590
|% 8,18
|
|PKENT
|202,80
|3.825.520
|% 7,19
|
|GLBMD
|5,12
|18.493.340
|% 7,11
|
|DOBUR
|17,20
|1.668.381
|% 7,10
|
|SKTAS
|3,07
|33.130.590
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|230.019.491
|% -9,78
|
|KRDMA
|4,24
|9.605.793
|% -6,81
|
|KRTEK
|3,98
|5.265.555
|% -6,79
|
|VANGD
|1,72
|862.297
|% -6,52
|
|EKGYO
|2,18
|1.971.079.193
|% 1,87
|
|ODAS
|2,71
|931.374.834
|% -4,58
|
|GARAN
|8,33
|845.947.774
|% -0,48
|
|TKFEN
|17,77
|642.138.577
|% -0,22
|
|TUPRS
|88,15
|555.298.823
|% 1,38
|
|EKGYO
|2,18
|1.971.079.193
|% 1,87
|
|ODAS
|2,71
|931.374.834
|% -4,58
|
|IHLGM
|1,90
|474.479.450
|% 3,26
|
|DOHOL
|2,30
|409.930.274
|% 0,88
|
|TSKB
|1,31
|216.750.568
|% -2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5353
|8,5781
|% -0,12
|
|Frank
|7,2395
|7,2831
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-8,54
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|-9,00
|
|Tam
|2.618
|2.629
|-9,30
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|-4,50
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,05
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|B. Petrol
|42,78
|42,78
|-0,32
|
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