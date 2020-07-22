***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 10:54
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861094
BIST
10:55117.828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -213,71
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.828
10:556,8531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0326
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8539
En Düşük
6,8162
10:557,9022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0379
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,9121
En Düşük
7,8064
10:55408,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 4,86
|Açılış
|: 408,67
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|3.507.455
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|139.934
|% 9,94
|
|QNBFB
|50,35
|24.059.184
|% 9,93
|
|KUTPO
|41,44
|52.576.947
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|24.241.472
|% -9,94
|
|BERA
|7,98
|10.325.202
|% -8,49
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|FMIZP
|67,55
|5.009.728
|% -6,83
|
|EKGYO
|2,36
|2.118.944.225
|% 4,42
|
|GARAN
|7,96
|280.159.722
|% 0,25
|
|AFYON
|4,77
|269.890.831
|% 2,36
|
|ASELS
|32,50
|212.454.391
|% 0,49
|
|ISFIN
|4,16
|196.166.823
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,36
|2.118.944.225
|% 4,42
|
|IHLGM
|1,77
|108.423.232
|% 1,14
|
|KRDMD
|3,07
|185.009.005
|% 0,99
|
|AFYON
|4,77
|269.890.831
|% 2,36
|
|KARSN
|3,13
|167.159.424
|% 1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6682
|8,7117
|% 0,12
|
|Frank
|7,3146
|7,3587
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|11,95
|
|Altın Gr.
|408
|409
|4,76
|
|Cumhuriyet
|2.651
|2.676
|30,40
|
|Tam
|2.731
|2.746
|31,10
|
|Yarım
|1.326
|1.343
|15,20
|
|Çeyrek
|665
|673
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,80
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|4,78
|4,79
|0,12
|
|B. Petrol
|44,30
|44,30
|-0,02
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