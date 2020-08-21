***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 10:00
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870538
BIST
11:171.139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 12,43
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.133
11:177,2524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0451
|Açılış
|: 7,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
11:178,5783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0803
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,5427
11:17450,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -6,96
|Açılış
|: 450,00
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
449,24
BIST En Aktif Hisseler11:17
|KENT
|2.468,50
|12.182.048
|% 10,00
|
|MRSHL
|148,80
|987.139
|% 9,98
|
|ISGSY
|7,23
|5.209.596
|% 9,88
|
|ETILR
|4,15
|232.338
|% 9,79
|
|AVHOL
|1,81
|1.135.176
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.240.045
|% -9,99
|
|TKURU
|72,10
|1.993.799
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|4.150
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|1.174.605
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|66.306
|% -9,70
|
|PETKM
|4,90
|1.321.871.322
|% 5,38
|
|TUPRS
|94,60
|1.073.991.375
|% 2,83
|
|GARAN
|7,25
|319.602.817
|% 1,54
|
|TKFEN
|16,01
|291.373.787
|% 5,26
|
|SISE
|6,33
|262.683.419
|% 1,44
|
|PETKM
|4,90
|1.321.871.322
|% 5,38
|
|SKBNK
|1,58
|152.321.144
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,04
|176.477.468
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,21
|171.642.424
|% 2,31
|
|ZOREN
|3,09
|239.382.184
|% 6,19
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2377
|7,2524
|% -0,62
|
|Euro
|8,5547
|8,5783
|% -0,93
|
|Sterlin
|9,5242
|9,5719
|% -0,96
|
|Frank
|7,9138
|7,9615
|% -1,18
|
|Riyal
|1,9215
|1,9312
|% -0,96
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-15,26
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-5,12
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|44,75
|44,75
|-0,13
|