***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.09.2020 15:49
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873138
BIST
16:211.078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,76
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
16:217,4485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0658
|Açılış
|: 7,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
16:218,8296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0757
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8316
En Düşük
8,7171
16:21464,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,07
|Açılış
|: 464,28
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,44
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler16:21
|ADEL
|19,36
|54.154.118
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|32.522.935
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|20.571.521
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.328.437
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.265.083
|% 10,00
|
|KENT
|458,50
|1.860.135
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.525.663
|% -9,97
|
|ISKUR
|300.001,90
|900.004
|% -9,91
|
|BURVA
|60,50
|1.268.939
|% -7,21
|
|DOGUB
|3,98
|111.630.526
|% -6,57
|
|GSRAY
|3,66
|1.249.355.110
|% 5,17
|
|ASELS
|17,06
|994.003.554
|% 2,77
|
|TSPOR
|5,77
|901.597.339
|% 4,34
|
|BJKAS
|3,56
|794.094.770
|% 4,40
|
|FENER
|33,50
|629.133.852
|% 7,99
|
|GSRAY
|3,66
|1.249.355.110
|% 5,17
|
|BJKAS
|3,56
|794.094.770
|% 4,40
|
|EKGYO
|1,73
|326.421.627
|% -2,26
|
|TSPOR
|5,77
|901.597.339
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,03
|237.037.716
|% -0,98
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4463
|7,4485
|% 0,89
|
|Euro
|8,8219
|8,8296
|% 0,86
|
|Sterlin
|9,8589
|9,9084
|% 0,33
|
|Frank
|8,1459
|8,1949
|% 0,91
|
|Riyal
|1,9802
|1,9901
|% 0,91
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-4,77
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,07
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|6,00
|
|Tam
|3.068
|3.146
|14,79
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|7,16
|
|Çeyrek
|744
|761
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,19
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,44
|43,44
|-0,99
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:34ULAS
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 616, 530 adet işlem
-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 69 kaybederek (% -0.55 ) 1, 214
-
16:32IHYAY
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 928, 650 adet işlem
-
16:31VKFYO
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 7.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 911, 570 adet işlem
-
16:30PRZMA
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 588, 305 adet işlem