***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.09.2020 10:00
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874319
BIST
11:151.098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.103
En Düşük
1.097
11:157,4867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4679
11:158,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0288
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
11:15467,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,15
|Açılış
|: 467,73
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,10
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler11:13
|TKURU
|333,30
|445.289
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|208.666
|% 10,00
|
|SUMAS
|27,30
|289.899
|% 9,99
|
|METUR
|5,18
|3.676.743
|% 9,98
|
|YONGA
|55,65
|862.074
|% 9,98
|
|DOBUR
|21,88
|50.674
|% -9,96
|
|CRDFA
|5,45
|15.036.826
|% -7,78
|
|IZMDC
|17,50
|830.288
|% -7,36
|
|EUYO
|2,01
|10.505.628
|% -6,51
|
|NIBAS
|16,00
|200.395
|% -6,43
|
|PETKM
|4,37
|1.289.745.115
|% -3,10
|
|ZOREN
|2,89
|696.057.201
|% 0,00
|
|TUPRS
|82,45
|423.514.878
|% -2,83
|
|TSPOR
|7,80
|314.597.051
|% 8,94
|
|GSRAY
|5,25
|247.897.614
|% 9,83
|
|PETKM
|4,37
|1.289.745.115
|% -3,10
|
|ZOREN
|2,89
|696.057.201
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,47
|208.157.867
|% 6,52
|
|ALBRK
|1,49
|140.732.301
|% 2,05
|
|AKENR
|2,04
|179.225.473
|% -0,97
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4849
|7,4881
|% 0,04
|
|Euro
|8,8582
|8,8633
|% 0,29
|
|Sterlin
|9,7066
|9,7553
|% -0,02
|
|Frank
|8,1948
|8,2441
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% -0,06
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-2,51
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,23
|40,23
|-0,56
|