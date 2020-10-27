***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2020 10:01
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884180
BIST
12:151.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,71
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.134
12:158,1566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0732
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1649
En Düşük
8,0708
12:159,6477
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0955
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5440
12:15498,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,09
|Açılış
|: 498,66
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,91
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler12:15
|KARTN
|1.498,20
|97.668.873
|% 10,00
|
|GLRYH
|17,49
|21.651.613
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|447.928
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.586.994
|% -10,08
|
|CEOEM
|6,48
|27.382.775
|% -10,00
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|CASA
|29,36
|47.270
|% -9,99
|
|ODAS
|2,95
|279.593.576
|% 1,72
|
|MPARK
|18,75
|140.950.723
|% 0,70
|
|ESEN
|17,35
|87.928.350
|% 4,33
|
|RTALB
|54,45
|83.517.808
|% 9,96
|
|TURSG
|5,55
|67.963.096
|% 1,28
|
|ODAS
|2,95
|279.593.576
|% 1,72
|
|IHLGM
|1,18
|60.783.732
|% -4,07
|
|HLGYO
|2,38
|54.898.366
|% -2,86
|
|TURSG
|5,55
|67.963.096
|% 1,28
|
|PEKGY
|2,46
|20.757.297
|% -1,20
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1531
|8,1566
|% 0,91
|
|Euro
|9,6386
|9,6477
|% 1,00
|
|Sterlin
|10,5939
|10,6471
|% 0,93
|
|Frank
|8,9530
|9,0070
|% 0,95
|
|Riyal
|2,1702
|2,1811
|% 0,98
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-3,68
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,02
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|25,00
|
|Tam
|3.282
|3.365
|19,96
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|9,66
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,83
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|0,08
|
|B. Petrol
|41,09
|41,09
|0,26
|