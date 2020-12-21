***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2020 10:06
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894022
BIST
12:551.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -13,13
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.383
12:557,6620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0334
|Açılış
|: 7,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
12:559,3231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0295
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
12:55463,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,34
|Açılış
|: 463,89
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
459,88
BIST En Aktif Hisseler12:53
|BOSSA
|15,40
|16.904.915
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|240.426
|% 10,00
|
|MARKA
|6,84
|10.751.434
|% 9,97
|
|SNKRN
|12,28
|284.847
|% 9,94
|
|SMART
|9,09
|34.760.829
|% 9,92
|
|RAYSG
|18,02
|11.368.745
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|349.824
|% -9,99
|
|MZHLD
|21,70
|36.738
|% -9,96
|
|CASA
|124,00
|46.500
|% -9,95
|
|PKENT
|800,90
|76.886
|% -8,99
|
|ASELS
|18,21
|1.170.370.195
|% 2,07
|
|TSKB
|1,92
|1.096.657.772
|% 4,35
|
|THYAO
|12,31
|996.659.407
|% -5,02
|
|GARAN
|9,70
|663.003.806
|% -1,72
|
|EKGYO
|2,16
|589.453.275
|% -2,26
|
|TSKB
|1,92
|1.096.657.772
|% 4,35
|
|EKGYO
|2,16
|589.453.275
|% -2,26
|
|ODAS
|4,03
|359.549.014
|% 1,77
|
|SKBNK
|1,42
|120.743.338
|% -1,39
|
|THYAO
|12,31
|996.659.407
|% -5,02
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6481
|7,6564
|% 0,36
|
|Euro
|9,3064
|9,3172
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,1006
|10,1512
|% -1,60
|
|Frank
|8,5909
|8,6426
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0356
|2,0458
|% 0,41
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|3,73
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,35
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|17,00
|
|Tam
|3.076
|3.154
|10,45
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|5,05
|
|Çeyrek
|746
|763
|2,52
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,46
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,24
|
|B. Petrol
|49,88
|49,88
|-2,38
|