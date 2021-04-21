***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:10
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929836
BIST
11:241.350
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -15,18
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
11:248,1425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0353
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1577
En Düşük
8,0986
11:249,8032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0343
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8120
En Düşük
9,7531
11:24466,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,11
|Açılış
|: 466,93
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler11:24
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.179.160
|% 9,52
|
|FENER
|34,80
|66.973.353
|% 8,75
|
|MTRYO
|2,15
|1.878.436
|% 8,04
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|9.161.226
|% -10,00
|
|ANELE
|4,46
|43.774.134
|% -9,90
|
|SANEL
|4,02
|805.077
|% -9,87
|
|NUGYO
|12,70
|1.432.034
|% -9,67
|
|DARDL
|19,99
|7.865.965
|% -9,14
|
|PETKM
|6,44
|610.667.520
|% -1,98
|
|GARAN
|6,98
|400.510.929
|% -1,55
|
|EREGL
|18,19
|315.119.533
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,16
|235.985.855
|% -0,56
|
|KOZAL
|108,00
|185.765.824
|% -0,92
|
|PETKM
|6,44
|610.667.520
|% -1,98
|
|YKBNK
|2,08
|167.126.138
|% -1,89
|
|ODAS
|2,48
|152.980.354
|% -8,82
|
|GARAN
|6,98
|400.510.929
|% -1,55
|
|EKGYO
|1,83
|103.277.316
|% -0,54
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1398
|8,1425
|% 0,44
|
|Euro
|9,7968
|9,8032
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,3164
|11,3732
|% 0,41
|
|Frank
|8,8389
|8,8921
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1642
|2,1751
|% 0,40
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,05
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,05
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,07
|
|B. Petrol
|66,45
|66,45
|-0,12
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Seans Raporu
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