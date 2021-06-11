***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.06.2021 10:24
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941915
BIST
10:131.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,05
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.463
En Düşük
1.460
10:138,3616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0663
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,4469
En Düşük
8,3292
10:1310,1955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0821
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,3018
En Düşük
10,1498
10:13511,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,97
|Açılış
|: 511,50
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
509,37
BIST En Aktif Hisseler10:13
|OYYAT
|22,54
|135.431.138
|% 9,95
|
|QNBFL
|102,00
|20.094
|% 9,62
|
|BOBET
|5,26
|70.026.440
|% 8,01
|
|GSDDE
|7,15
|28.429.887
|% 6,56
|
|SEKUR
|23,72
|1.550.943
|% 5,33
|
|MERIT
|155,20
|812.938
|% -9,98
|
|TKURU
|158,00
|881.960
|% -9,82
|
|SKTAS
|4,46
|6.276.157
|% -8,04
|
|YESIL
|3,24
|10.823.622
|% -7,69
|
|AKSEN
|12,43
|2.300.345
|% -4,97
|
|GARAN
|8,51
|138.113.551
|% 0,35
|
|OYYAT
|22,54
|135.431.138
|% 9,95
|
|TUPRS
|105,00
|126.780.610
|% 1,84
|
|FENER
|37,90
|88.405.501
|% 3,72
|
|THYAO
|14,48
|80.836.632
|% 0,35
|
|EKGYO
|2,16
|56.333.402
|% 0,00
|
|GARAN
|8,51
|138.113.551
|% 0,35
|
|BOBET
|5,26
|70.026.440
|% 8,01
|
|HALKB
|5,03
|53.508.178
|% 2,65
|
|VAKBN
|3,76
|39.731.946
|% 1,35
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3602
|8,3616
|% -0,79
|
|Euro
|10,1855
|10,1955
|% -0,80
|
|Sterlin
|11,8387
|11,8980
|% -0,62
|
|Frank
|9,3433
|9,3996
|% -0,42
|
|Riyal
|2,2284
|2,2396
|% -0,54
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|3,75
|
|Altın Gr.
|511
|512
|-2,97
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|28,26
|28,30
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,00
|
|B. Petrol
|72,61
|72,61
|0,09
|
Seans Raporu
10:13
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10:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 52 artarak (% 0.55 ) 1, 568
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10:27XU100
Endeks 1, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 1, 462.00 milyon TL de
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10:27INTEM
Yüzde 5.52 oranında artışla 47.42 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 200 adet işlem
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10:25OYYAT
Yüzde 9.95 oranında artışla 22.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 010, 205 adet işlem
-
10:24GSDDE
Yüzde 6.86 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 856, 750 adet işlem