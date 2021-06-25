***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2021 10:42
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944082
BIST
10:471.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,46
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.407
10:478,7008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0079
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7087
En Düşük
8,6813
10:4710,3996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0063
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4087
En Düşük
10,3697
10:47498,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,00
|Açılış
|: 498,05
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,77
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler10:45
|ALKA
|16,50
|2.834.745
|% 10,00
|
|NIBAS
|13,12
|4.828.602
|% 9,97
|
|DAGHL
|16,55
|7.379.057
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|7.034.627
|% 9,97
|
|BAGFS
|19,23
|2.625.145
|% 9,95
|
|CEOEM
|12,15
|30.651.282
|% -9,93
|
|QNBFB
|43,02
|21.639
|% -6,36
|
|EUYO
|4,25
|516.684
|% -4,92
|
|RAYSG
|10,35
|614.885
|% -4,43
|
|VAKFN
|12,26
|56.664.237
|% -4,07
|
|THYAO
|14,54
|157.607.511
|% -0,48
|
|GARAN
|8,35
|144.955.618
|% 0,12
|
|KRDMD
|6,78
|144.897.757
|% 1,04
|
|FENER
|40,38
|108.623.710
|% 4,07
|
|KOZAL
|122,00
|97.028.308
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,09
|96.489.786
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,23
|72.598.340
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,78
|144.897.757
|% 1,04
|
|GARAN
|8,35
|144.955.618
|% 0,12
|
|PETKM
|5,48
|75.265.971
|% 0,74
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6950
|8,6976
|% -0,13
|
|Euro
|10,3941
|10,3970
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,0617
|12,1222
|% -0,24
|
|Frank
|9,4354
|9,4922
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3112
|2,3228
|% -0,18
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,62
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,22
|