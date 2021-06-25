***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2021 10:25
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944076
BIST
14:521.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,27
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
14:528,6944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0143
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6753
14:5210,3936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0123
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3652
14:52498,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,65
|Açılış
|: 498,96
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
499,19
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler14:52
|ALKA
|16,50
|4.560.579
|% 10,00
|
|NIBAS
|13,12
|6.241.626
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|7.807.203
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|YAPRK
|32,26
|3.095.610
|% 9,95
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|31.393.416
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.268.250
|% -9,86
|
|BERA
|13,13
|134.189.917
|% -6,81
|
|RAYSG
|10,13
|1.199.194
|% -6,46
|
|THYAO
|14,42
|460.372.541
|% -1,30
|
|GARAN
|8,33
|373.324.056
|% -0,12
|
|KRDMD
|6,78
|321.527.091
|% 1,04
|
|FENER
|39,28
|306.816.965
|% 1,24
|
|VAKFN
|12,46
|299.362.789
|% -2,50
|
|EKGYO
|2,10
|181.112.021
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,23
|155.293.989
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,78
|321.527.091
|% 1,04
|
|GARAN
|8,33
|373.324.056
|% -0,12
|
|PETKM
|5,48
|233.792.407
|% 0,74
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6920
|8,6944
|% -0,16
|
|Euro
|10,3889
|10,3936
|% -0,12
|
|Sterlin
|12,0455
|12,1059
|% -0,37
|
|Frank
|9,4388
|9,4957
|% -0,10
|
|Riyal
|2,3107
|2,3223
|% -0,20
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|9,26
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|0,00
|
|Tam
|3.286
|3.370
|-0,93
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-0,45
|
|Çeyrek
|796
|815
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|-0,14
|
Seans Raporu
14:52
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15:00RTALB
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14:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, DENGE, TKURU, YAPRK, BAGFS, NIBAS, ALKA
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14:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SAMAT, CEOEM, KENT