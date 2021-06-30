***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2021 11:53
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945009
BIST
11:571.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,94
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.367
11:578,6973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0366
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6763
11:5710,3503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0473
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3225
11:57490,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,97
|Açılış
|: 490,59
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler11:57
|KENT
|247,50
|131.423
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.016.922
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.562.978
|% 9,93
|
|FADE
|22,42
|46.384.793
|% 9,90
|
|SELVA
|4,45
|4.531.493
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|3.929.232
|% -10,00
|
|DENGE
|2,84
|325.575
|% -7,49
|
|VKFYO
|6,37
|1.272.866
|% -6,32
|
|SAMAT
|4,48
|6.159.501
|% -5,68
|
|YAPRK
|37,00
|4.322.319
|% -5,18
|
|GARAN
|8,29
|666.523.063
|% 0,48
|
|THYAO
|13,38
|356.633.374
|% -0,07
|
|KUTPO
|61,45
|294.935.192
|% 2,85
|
|EREGL
|18,21
|209.396.033
|% -0,33
|
|SASA
|28,32
|194.319.772
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,90
|162.467.935
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,17
|184.167.598
|% 0,46
|
|GARAN
|8,29
|666.523.063
|% 0,48
|
|AKBNK
|5,28
|185.363.448
|% -0,75
|
|SKBNK
|1,06
|32.251.118
|% -0,93
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6926
|8,6973
|% -0,42
|
|Euro
|10,3455
|10,3503
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,9964
|12,0566
|% -0,46
|
|Frank
|9,3833
|9,4398
|% -0,62
|
|Riyal
|2,3109
|2,3225
|% -0,46
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-4,56
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,77
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,16
|74,16
|-0,12
|
Seans Raporu
11:57
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