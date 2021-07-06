***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2021 10:44
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946739
BIST
11:021.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
11:028,6751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0107
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,6751
En Düşük
8,6270
11:0210,2990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0061
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3201
En Düşük
10,2625
11:02503,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,46
|Açılış
|: 503,73
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,53
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler11:02
|EDATA
|7,26
|17.739.759
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.714.782
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|4.518.346
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|4.466.432
|% 9,94
|
|GWIND
|3,65
|64.494.945
|% 7,35
|
|KSTUR
|248,00
|44.392
|% -7,15
|
|NIBAS
|12,12
|3.429.219
|% -6,70
|
|DIRIT
|3,52
|39.878
|% -6,13
|
|SUMAS
|61,10
|18.330
|% -4,53
|
|TACTR
|30,02
|129.776
|% -4,46
|
|THYAO
|14,08
|292.319.872
|% -0,28
|
|GARAN
|8,61
|216.639.420
|% -0,35
|
|EREGL
|18,35
|168.628.226
|% 0,71
|
|KOZAL
|111,40
|166.624.711
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,90
|124.327.362
|% -0,29
|
|PEKGY
|1,30
|55.907.943
|% 0,78
|
|YKBNK
|2,23
|62.507.036
|% 0,00
|
|GARAN
|8,61
|216.639.420
|% -0,35
|
|THYAO
|14,08
|292.319.872
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,89
|39.237.532
|% -0,53
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6684
|8,6751
|% 0,12
|
|Euro
|10,2826
|10,2990
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,9863
|12,0464
|% 0,18
|
|Frank
|9,3693
|9,4257
|% 0,11
|
|Riyal
|2,3038
|2,3153
|% -0,01
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|14,56
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,71
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,63
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,06
|
|B. Petrol
|77,78
|77,78
|0,62
|