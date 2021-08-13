***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2021 10:02
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957847
BIST
10:291.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,48
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.447
En Düşük
1.441
10:298,5494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0086
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,5803
En Düşük
8,4969
10:2910,0681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0048
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0922
En Düşük
10,0351
10:29484,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,91
|Açılış
|: 484,26
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler10:29
|VKING
|7,60
|3.753.073
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|4.951.267
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|8.785.744
|% 9,87
|
|DOBUR
|21,28
|2.499.593
|% 8,52
|
|AKSA
|17,96
|38.850.867
|% 8,06
|
|IDGYO
|2,95
|12.962.567
|% -9,79
|
|KAPLM
|25,82
|1.256.787
|% -5,56
|
|BRKSN
|9,46
|340.538
|% -4,83
|
|KUYAS
|2,41
|2.234.440
|% -4,37
|
|EDATA
|16,16
|3.864.939
|% -4,09
|
|GARAN
|9,39
|281.963.584
|% 1,08
|
|SISE
|8,57
|201.163.662
|% 1,78
|
|KRDMD
|8,24
|158.352.624
|% 1,48
|
|EREGL
|19,77
|125.414.715
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,51
|93.450.659
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,51
|93.450.659
|% 0,00
|
|GARAN
|9,39
|281.963.584
|% 1,08
|
|SISE
|8,57
|201.163.662
|% 1,78
|
|KRDMD
|8,24
|158.352.624
|% 1,48
|
|AGYO
|3,07
|35.656.577
|% 6,60
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5478
|8,5494
|% 0,10
|
|Euro
|10,0298
|10,0681
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,7905
|11,8496
|% 0,26
|
|Frank
|9,2406
|9,2963
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2768
|2,2883
|% 0,28
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|4,89
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,46
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,07
|
|B. Petrol
|70,90
|70,90
|-0,41
|