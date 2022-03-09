***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2022 10:12
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008623
BIST
10:012.035
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 24,11
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.041
En Düşük
2.035
10:0114,5988
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1482
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6014
En Düşük
14,4349
10:0115,9759
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1715
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9759
En Düşük
15,7698
10:01961,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,01
|Açılış
|: 961,02
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
962,92
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLKIM
|14,46
|456.936
|% 2,92
|
|KONKA
|10,40
|17.451
|% 0,97
|
|KLSYN
|1,62
|1.658.204
|% 0,62
|
|ANGEN
|23,60
|21.571.779
|% 0,43
|
|MEDTR
|12,45
|29.811.723
|% 0,32
|
|KIMMR
|3,11
|18.005.170
|% 0,00
|
|GZNMI
|15,40
|84.031.055
|% 0,00
|
|KZBGY
|46,40
|13.051.293
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,54
|5.279.768
|% 0,00
|
|YEOTK
|52,80
|19.902.511
|% 0,00
|
|HUNER
|2,60
|133.001.210
|% 0,00
|
|DAPGM
|18,14
|84.554.681
|% 0,00
|
|GZNMI
|15,40
|84.031.055
|% 0,00
|
|HTTBT
|12,63
|63.167.022
|% 0,00
|
|DGNMO
|2,10
|28.527.451
|% 0,00
|
|GZNMI
|15,40
|84.031.055
|% 0,00
|
|HTTBT
|12,63
|63.167.022
|% 0,00
|
|KLSYN
|1,62
|1.658.204
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5915
|14,6002
|% 1,04
|
|Euro
|15,9409
|15,9811
|% 1,12
|
|Sterlin
|19,0735
|19,1692
|% 1,00
|
|Frank
|15,6369
|15,7311
|% 0,88
|
|Riyal
|3,8758
|3,8952
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.048
|2.049
|-2,63
|
|Altın Gr.
|961
|961
|7,26
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,59
|26,65
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,51
|0,22
|
|B. Petrol
|131
|131
|3,28
|