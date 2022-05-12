***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 10:14
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029595
BIST
10:382.409
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -44,87
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.400
10:3815,3746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0727
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3782
En Düşük
15,2578
10:3816,1891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0551
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
10:38914,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,13
|Açılış
|: 914,76
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
914,81
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler10:38
|GLBMD
|7,15
|9.545.903
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|6.894.270
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|14.332.619
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,80
|39.121.722
|% 8,96
|
|ULUUN
|11,20
|128.057.747
|% 7,90
|
|LIDFA
|6,21
|387.001
|% -10,00
|
|SELVA
|12,82
|447.995
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|9.498.095
|% -9,95
|
|OYAYO
|8,44
|1.674.967
|% -9,83
|
|PKENT
|190,30
|18.769.021
|% -7,85
|
|THYAO
|41,58
|668.153.679
|% -1,47
|
|SISE
|19,58
|592.696.440
|% -1,90
|
|KRDMD
|16,13
|468.259.131
|% -3,24
|
|EREGL
|33,12
|388.698.472
|% -2,99
|
|ASELS
|23,06
|361.717.970
|% -3,35
|
|EKGYO
|2,70
|156.522.717
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,63
|256.147.781
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,59
|129.332.501
|% -1,64
|
|ODAS
|2,33
|80.356.140
|% -4,90
|
|SISE
|19,58
|592.696.440
|% -1,90
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3676
|15,3746
|% 0,48
|
|Euro
|16,1323
|16,1891
|% 0,34
|
|Sterlin
|18,6974
|18,7912
|% 0,05
|
|Frank
|15,3787
|15,4714
|% 0,29
|
|Riyal
|4,0846
|4,1051
|% 0,42
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-2,11
|
|Altın Gr.
|913
|914
|1,98
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,36
|21,39
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,55
|-0,08
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,06
|
Seans Raporu
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