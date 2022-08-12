***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2022 14:04
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054980
BIST
16:142.895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 26,50
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.858
16:1417,9611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0231
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
16:1418,4717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0609
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4435
16:141.035,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,83
|Açılış
|: 1.035,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.037,04
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler16:14
|POLHO
|6,38
|126.061.741
|% 10,00
|
|TKNSA
|9,57
|270.535.146
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.363.217
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|103.409.194
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|54.982.015
|% 9,96
|
|PAMEL
|169,00
|18.637.143
|% -9,72
|
|AKENR
|1,99
|113.307.945
|% -9,13
|
|KERVN
|0,54
|475.999
|% -6,90
|
|TEKTU
|1,75
|56.572.756
|% -5,91
|
|BLCYT
|12,15
|58.772.661
|% -5,81
|
|THYAO
|62,80
|4.561.192.454
|% 2,28
|
|AKBNK
|10,27
|1.618.153.547
|% 1,99
|
|YKBNK
|5,75
|1.389.285.379
|% 2,31
|
|SISE
|24,42
|1.361.928.086
|% 0,74
|
|SAHOL
|24,10
|1.354.203.429
|% -0,17
|
|ODAS
|4,05
|995.316.104
|% 3,05
|
|YKBNK
|5,75
|1.389.285.379
|% 2,31
|
|EKGYO
|3,66
|749.132.151
|% 0,27
|
|DOHOL
|4,49
|751.725.998
|% 0,45
|
|VAKBN
|4,63
|771.259.102
|% 4,99
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9562
|17,9611
|% 0,13
|
|Euro
|18,4571
|18,4717
|% -0,33
|
|Sterlin
|21,7009
|21,8097
|% -0,61
|
|Frank
|18,9902
|19,1046
|% -0,02
|
|Riyal
|4,7683
|4,7922
|% 0,09
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|4,87
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|2,80
|
|Cumhuriyet
|6.901
|7.006
|-18,00
|
|Tam
|6.940
|6.994
|2,00
|
|Yarım
|3.382
|3.419
|1,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.709
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,44
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,11
|
|B. Petrol
|98,52
|98,52
|-1,08
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29POLHO
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 589, 144 adet işlem
-
16:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 18 artarak (% 1.04 ) 3, 134
-
16:28ALBRK
Yüzde 5.20 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 618, 204 adet işlem
-
16:27PETKM
Yüzde 5.01 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 117, 534, 821 adet işlem
-
16:26HALKB
Yüzde 4.40 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 973, 085 adet işlem