***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2022 10:00
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062975
BIST
18:103.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
0
En Düşük
0
18:1018,2566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2690
En Düşük
18,2472
18:1018,2121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,2662
En Düşük
18,1753
18:10998,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,54
|Açılış
|: 998,50
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.000,82
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler18:10
|RUBNS
|17,00
|40.113.253
|% 0,00
|
|PRDGS
|3,25
|43.809.489
|% 0,00
|
|RNPOL
|13,18
|18.731.348
|% 0,00
|
|YYLGD
|17,12
|72.760.033
|% 0,00
|
|KUVVA
|43,50
|1.380.289
|% 0,00
|
|RUBNS
|17,00
|40.113.253
|% 0,00
|
|PRDGS
|3,25
|43.809.489
|% 0,00
|
|RNPOL
|13,18
|18.731.348
|% 0,00
|
|YYLGD
|17,12
|72.760.033
|% 0,00
|
|KUVVA
|43,50
|1.380.289
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% 0,00
|
|THYAO
|71,10
|10.688.416.747
|% 0,00
|
|ASELS
|30,00
|8.344.705.835
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,82
|5.850.213.632
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,45
|6.946.908.618
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2497
|18,2566
|% 0,04
|
|Euro
|18,2035
|18,2121
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,8980
|21,0028
|% -0,07
|
|Frank
|18,8971
|19,0110
|% -0,00
|
|Riyal
|4,8403
|4,8646
|% -0,01
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-1,01
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.741
|6.812
|-4,00
|
|Yarım
|3.284
|3.330
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.665
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,79
|92,79
|-0,38
|
Seans Raporu
18:10
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10:01XU100
Endeks 3, 427 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 138, 136.00 milyon TL de
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17:59YKBNK
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17:55
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, HALKB, TUPRS
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -142, 47 kaybederek (% -4.36 ) 3, 127