***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 18:00
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114448
BIST
18:055.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 58,11
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
18:0518,8494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0009
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
18:0520,1548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,0964
18:051.111,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,53
|Açılış
|: 1.111,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.107,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYAKC
|30,14
|217.371.932
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|10.968.982
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|37.553.206
|% 9,99
|
|TUREX
|27,52
|23.587.004
|% 9,99
|
|KLKIM
|50,70
|185.276.868
|% 9,98
|
|RODRG
|70,20
|54.365.212
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|44.000.354
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.903.025
|% -10,00
|
|CEOEM
|14,24
|41.170.094
|% -9,99
|
|VKING
|36,04
|24.554.718
|% -9,99
|
|THYAO
|140,00
|9.267.066.143
|% 0,07
|
|TUPRS
|630,40
|6.853.017.181
|% 9,65
|
|SISE
|45,26
|4.125.642.078
|% 6,00
|
|KOZAL
|525,00
|3.528.154.219
|% -3,42
|
|PGSUS
|480,60
|3.337.516.839
|% -4,74
|
|YKBNK
|9,12
|2.061.074.195
|% 2,01
|
|EKGYO
|7,31
|1.526.436.761
|% 1,53
|
|ALBRK
|3,42
|485.280.781
|% -1,44
|
|SKBNK
|2,58
|359.518.538
|% 0,39
|
|TSKB
|3,97
|437.827.253
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8403
|18,8428
|% -0,03
|
|Euro
|20,1347
|20,1452
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,5793
|22,6925
|% -0,12
|
|Frank
|20,2930
|20,4152
|% -0,12
|
|Riyal
|5,0106
|5,0357
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-4,95
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.111
|-3,37
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.559
|7.622
|-13,00
|
|Yarım
|3.693
|3.730
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.846
|1.865
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,30
|85,30
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
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