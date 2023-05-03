***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2023 10:42
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146059
BIST
14:284.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -80,99
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
14:2819,4886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0262
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
14:2821,5307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1221
|Açılış
|: 22,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
14:281.262,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,65
|Açılış
|: 1.262,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler14:26
|INTEM
|77,00
|10.074.326
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|57.309.571
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|22.802.810
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,82
|84.667.602
|% 7,30
|
|MRSHL
|528,00
|27.533.352
|% 6,54
|
|ORCAY
|6,84
|41.219.504
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|85.297.367
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|29.830.295
|% -10,00
|
|PAMEL
|180,00
|13.113.663
|% -10,00
|
|BFREN
|3.177,00
|18.235.569
|% -10,00
|
|EUPWR
|77,95
|4.561.749.134
|% -1,27
|
|THYAO
|126,20
|2.342.840.048
|% -0,08
|
|EREGL
|31,26
|1.496.004.922
|% -3,04
|
|KOZAL
|16,39
|1.457.376.842
|% -7,97
|
|TUPRS
|65,90
|1.270.953.872
|% 0,84
|
|EKGYO
|5,55
|505.094.057
|% -3,48
|
|KOZAL
|16,39
|1.457.376.842
|% -7,97
|
|YKBNK
|9,25
|582.310.767
|% -1,07
|
|EUPWR
|77,95
|4.561.749.134
|% -1,27
|
|ISCTR
|10,65
|513.549.835
|% -0,56
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4733
|19,4775
|% 0,08
|
|Euro
|21,5211
|21,5377
|% 0,60
|
|Sterlin
|24,2937
|24,4155
|% 0,42
|
|Frank
|21,8159
|21,9473
|% 0,55
|
|Riyal
|5,1773
|5,2033
|% 0,07
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.015
|-2,22
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.263
|0,68
|
|Cumhuriyet
|9.036
|9.172
|79,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.436
|4.529
|-82,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.271
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,28
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,83
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,16
|73,16
|-2,16
|