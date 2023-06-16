***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2023 10:22
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159329
BIST
14:195.543
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 47,93
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.506
En Yüksek
5.566
14:1923,6697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0221
|Açılış
|: 23,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
14:1925,9288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0653
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
14:191.495,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.495,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.496,46
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler14:17
|PRKME
|17,60
|36.814.060
|% 10,00
|
|PASEU
|33,26
|42.313.472
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,69
|72.629.749
|% 9,98
|
|PRKAB
|27,36
|112.620.524
|% 9,97
|
|FORTE
|16,12
|12.525.853
|% 9,96
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|BURCE
|142,30
|16.402.248
|% -9,99
|
|VKFYO
|18,92
|31.230.512
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|3.348.224
|% -9,95
|
|IDEAS
|32,40
|35.024.208
|% -7,00
|
|THYAO
|184,30
|4.246.509.964
|% 0,71
|
|YKBNK
|13,09
|2.508.150.330
|% 0,77
|
|ISCTR
|13,80
|1.553.506.703
|% 0,00
|
|EREGL
|37,02
|1.485.631.484
|% 1,15
|
|SASA
|55,65
|1.396.940.633
|% -1,15
|
|YKBNK
|13,09
|2.508.150.330
|% 0,77
|
|EKGYO
|7,38
|1.078.543.709
|% 2,93
|
|ISCTR
|13,80
|1.553.506.703
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,97
|189.404.630
|% -1,98
|
|KLGYO
|3,04
|169.325.317
|% 5,56
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6646
|23,6689
|% 0,09
|
|Euro
|25,9267
|25,9323
|% 0,27
|
|Sterlin
|30,1949
|30,3464
|% 0,13
|
|Frank
|26,4480
|26,6073
|% 0,08
|
|Riyal
|6,2929
|6,3245
|% 0,06
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|6,88
|
|Altın Gr.
|1.495
|1.495
|5,82
|
|Cumhuriyet
|9.831
|9.980
|56,00
|
|Tam
|9.795
|10.062
|74,61
|
|Yarım
|4.811
|4.894
|10,00
|
|Çeyrek
|2.405
|2.447
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|18,27
|18,29
|0,12
|
|B. Petrol
|75,46
|75,46
|-0,21
|
Seans Raporu
14:17
daha fazla
-
14:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 73 artarak (% 0.86 ) 6, 187
-
14:32XU100
Endeks 5, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 39, 075.00 milyon TL de
-
14:32PKART
Yüzde 4.12 oranında artışla 23.24 lira fiyatla işlem gören hissede 272, 644 adet işlem
-
14:31BRKVY
Yüzde 7.56 oranında artışla 20.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 312, 757 adet işlem
-
14:30PENTA
Yüzde 8.19 oranında artışla 25.62 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 612, 826 adet işlem