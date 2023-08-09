***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2023 10:43
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182660
BIST
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12:147.479
En Düşük
|Değişim
|: 0,91%
|| 67,19
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.482
12:1427,0393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0573
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4210
En Düşük
26,9491
12:1429,7132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1526
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0658
En Düşük
29,4335
12:141.675,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,46
|Açılış
|: 1.675,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.668,30
BIST En Aktif Hisseler12:14
|ERSU
|11,88
|185.967.560
|% 10,00
|
|RAYSG
|44,92
|40.931.657
|% 9,99
|
|ULUFA
|9,14
|12.092.969
|% 9,99
|
|SDTTR
|385,70
|857.911.724
|% 9,98
|
|EDIP
|14,44
|5.695.049
|% 9,98
|
|GOODY
|24,66
|30.213.925
|% -10,00
|
|ALCTL
|103,90
|180.781.935
|% -9,97
|
|LOGO
|80,50
|144.451.649
|% -8,57
|
|IMASM
|21,94
|1.490.289.879
|% -8,20
|
|SODSN
|37,10
|68.932
|% -7,25
|
|THYAO
|258,00
|5.557.301.242
|% -1,45
|
|EREGL
|40,72
|4.321.746.173
|% -0,63
|
|KONTR
|289,10
|2.803.407.843
|% 7,91
|
|ASTOR
|116,80
|2.445.224.064
|% 1,48
|
|TUPRS
|105,80
|2.331.515.630
|% 3,93
|
|YKBNK
|15,21
|2.251.837.643
|% 1,88
|
|EKGYO
|9,00
|1.020.087.302
|% 0,56
|
|EREGL
|40,72
|4.321.746.173
|% -0,63
|
|ASGYO
|20,26
|2.097.714.477
|% 9,93
|
|ISCTR
|16,57
|1.619.873.097
|% 2,09
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0214
|27,0393
|% 0,21
|
|Euro
|29,6972
|29,7132
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,3629
|34,5352
|% 0,21
|
|Frank
|30,7699
|30,9553
|% 0,26
|
|Riyal
|7,1833
|7,2193
|% 0,18
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,48
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.676
|5,56
|
|Cumhuriyet
|11.415
|11.587
|-22,00
|
|Tam
|11.145
|11.257
|-10,00
|
|Yarım
|5.581
|5.655
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.791
|2.827
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,80
|19,82
|0,05
|
|B. Petrol
|86,81
|86,81
|0,64
|