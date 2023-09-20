***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2023 13:25
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196401
BIST
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15:587.829
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,90
|Açılış
|: 7.835
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.809
En Yüksek
7.898
15:5827,0399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0351
|Açılış
|: 26,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1970
En Düşük
26,9493
15:5828,9680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1259
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,1630
En Düşük
28,8121
15:581.679,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.679,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.689,51
En Düşük
1.673,48
BIST En Aktif Hisseler15:58
|SANFM
|25,74
|28.511.150
|% 10,00
|
|MIATK
|605,20
|493.594.560
|% 10,00
|
|KENT
|500,50
|2.756.800
|% 10,00
|
|ISBTR
|265.358,80
|2.388.229
|% 10,00
|
|UFUK
|77,60
|11.761.790
|% 9,99
|
|PEGYO
|8,37
|84.781.464
|% -10,00
|
|SRVGY
|270,50
|12.987.517
|% -9,98
|
|CMENT
|194,40
|1.326.488
|% -9,96
|
|INGRM
|439,60
|544.384.497
|% -9,64
|
|LIDER
|126,70
|277.420.100
|% -6,84
|
|THYAO
|225,20
|8.241.029.762
|% 3,02
|
|YKBNK
|16,75
|4.083.539.485
|% 3,97
|
|ISCTR
|22,76
|4.045.665.612
|% 3,36
|
|KOZAL
|28,00
|2.852.380.209
|% 0,00
|
|ALFAS
|158,60
|2.663.198.935
|% 3,32
|
|YKBNK
|16,75
|4.083.539.485
|% 3,97
|
|ISCTR
|22,76
|4.045.665.612
|% 3,36
|
|ADESE
|2,13
|314.034.878
|% 9,79
|
|EKGYO
|7,96
|1.193.200.836
|% 0,89
|
|ZOREN
|4,65
|670.682.256
|% -0,43
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0338
|27,0399
|% 0,13
|
|Euro
|28,9598
|28,9680
|% 0,44
|
|Sterlin
|33,3654
|33,5327
|% -0,04
|
|Frank
|30,0342
|30,2151
|% 0,21
|
|Riyal
|7,1868
|7,2228
|% 0,08
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|1,77
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|2,19
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-30,00
|
|Tam
|11.067
|11.145
|-21,00
|
|Yarım
|5.551
|5.595
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.798
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,33
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,29
|0,12
|
|B. Petrol
|93,58
|93,58
|-0,76
|
Seans Raporu
15:58
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16:13ANSGR
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16:12TUCLK
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16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 59 artarak (% 0.48 ) 8, 256
-
16:10
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, ISCTR