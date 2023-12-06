***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2023 12:36
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKFYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222672
BIST
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12:408.023
En Düşük
|Değişim
|: -0,43%
|| -34,51
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
8.014
En Yüksek
8.112
12:4028,9480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0661
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9480
En Düşük
28,8087
12:4031,2621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0476
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
12:401.882,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,97
|Açılış
|: 1.882,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler12:38
|CMBTN
|1.958,00
|65.114.353
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.387,00
|296.217.457
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|85.555.633
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|120.546.780
|% 9,99
|
|MARKA
|37,90
|2.727.284
|% 9,98
|
|EUYO
|13,13
|13.166.254
|% -9,95
|
|LIDER
|148,70
|241.334.669
|% -9,22
|
|DAPGM
|32,70
|363.019.132
|% -8,40
|
|IHLGM
|1,87
|79.922.177
|% -8,33
|
|IZINV
|38,98
|5.850.357
|% -7,19
|
|ISCTR
|23,00
|3.563.531.992
|% 2,68
|
|THYAO
|257,00
|2.620.561.205
|% -0,77
|
|AKBNK
|37,32
|2.483.083.382
|% 2,08
|
|YKBNK
|20,58
|2.277.704.314
|% 1,48
|
|BINHO
|356,25
|2.056.230.840
|% 2,59
|
|ISCTR
|23,00
|3.563.531.992
|% 2,68
|
|EKGYO
|7,48
|859.494.621
|% 1,36
|
|YKBNK
|20,58
|2.277.704.314
|% 1,48
|
|IHLAS
|1,19
|128.024.631
|% -2,46
|
|AKBNK
|37,32
|2.483.083.382
|% 2,08
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9275
|28,9556
|% 0,26
|
|Euro
|31,2429
|31,2593
|% 0,14
|
|Sterlin
|36,3588
|36,5411
|% 0,28
|
|Frank
|32,9439
|33,1424
|% 0,24
|
|Riyal
|7,6933
|7,7319
|% 0,22
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,11
|24,14
|% 0,66
|
|Platin
|900,84
|903,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|943,89
|948,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,08
|77,08
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,02
|2.023,33
|% 0,66
|