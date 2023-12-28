***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2023 10:00
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229978
BIST
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11:357.390
En Düşük
|Değişim
|: 1,78%
|| 129,09
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.410
11:3529,4513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0709
|Açılış
|: 29,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4517
En Düşük
29,3340
11:3532,8354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1657
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8409
En Düşük
32,6026
11:351.967,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.967,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.959,47
BIST En Aktif Hisseler11:35
|CMBTN
|2.106,00
|111.233.670
|% 9,97
|
|MIATK
|34,84
|296.776.126
|% 9,97
|
|DIRIT
|10,40
|248.924
|% 9,94
|
|BRSAN
|580,50
|262.711.256
|% 9,94
|
|ETYAT
|8,52
|1.566.610
|% 9,94
|
|SKBNK
|4,14
|13.225.458
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|181.357.127
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|41.825.229
|% -9,97
|
|INVES
|232,50
|60.669.833
|% -9,97
|
|SNPAM
|111,00
|1.453.434
|% -5,13
|
|THYAO
|227,20
|2.027.008.507
|% 2,25
|
|AKBNK
|36,24
|934.976.049
|% 1,00
|
|YKBNK
|19,33
|887.192.690
|% 0,89
|
|ISCTR
|22,82
|812.459.904
|% 2,15
|
|TUPRS
|148,20
|631.366.589
|% 1,37
|
|YKBNK
|19,33
|887.192.690
|% 0,89
|
|ISCTR
|22,82
|812.459.904
|% 2,15
|
|EKGYO
|6,84
|231.597.145
|% 1,18
|
|AKBNK
|36,24
|934.976.049
|% 1,00
|
|ODAS
|8,14
|153.069.127
|% 4,09
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4453
|29,4513
|% 0,24
|
|Euro
|32,8114
|32,8354
|% 0,51
|
|Sterlin
|37,5915
|37,7801
|% 0,25
|
|Frank
|34,9421
|35,1525
|% 0,60
|
|Riyal
|7,8282
|7,8674
|% 0,20
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,28
|24,32
|% 0,66
|
|Platin
|997,55
|1.001,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.149,33
|1.156,15
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,30
|79,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.076,91
|2.077,23
|% 0,66
|