***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2024 10:38
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241573
BIST
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12:227.964
En Düşük
|Değişim
|: -0,65%
|| -51,76
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
7.947
En Yüksek
8.045
12:2230,1950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0598
|Açılış
|: 30,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2400
|
30,2039
En Düşük
30,0572
12:2232,8960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0497
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,9513
En Düşük
32,7446
12:221.970,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 10,27
|Açılış
|: 1.970,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.971,66
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler12:20
|KBORU
|86,35
|780.456.004
|% 10,00
|
|YYAPI
|3,65
|72.692.393
|% 9,94
|
|KGYO
|38,86
|27.852.551
|% 9,84
|
|AKYHO
|5,09
|67.246.624
|% 8,99
|
|ERSU
|19,27
|23.694.113
|% 8,69
|
|SNPAM
|86,20
|4.263.797
|% -5,95
|
|ICUGS
|12,30
|11.333.300
|% -4,65
|
|CELHA
|46,34
|4.119.231
|% -3,98
|
|HATEK
|12,59
|21.290.359
|% -3,67
|
|SEKUR
|26,10
|4.183.434
|% -3,62
|
|SASA
|38,20
|3.346.845.583
|% 6,05
|
|THYAO
|249,20
|2.014.879.937
|% -0,62
|
|ISCTR
|25,52
|1.550.015.614
|% -1,31
|
|AKBNK
|40,56
|1.525.573.870
|% -1,12
|
|YKBNK
|21,94
|1.363.753.686
|% -0,18
|
|EKGYO
|8,77
|874.871.228
|% -2,34
|
|SASA
|38,20
|3.346.845.583
|% 6,05
|
|HEKTS
|17,70
|1.095.093.907
|% 2,61
|
|YKBNK
|21,94
|1.363.753.686
|% -0,18
|
|ISCTR
|25,52
|1.550.015.614
|% -1,31
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1866
|30,1915
|% 0,19
|
|Euro
|32,8833
|32,8979
|% 0,16
|
|Sterlin
|38,1794
|38,3709
|% 0,06
|
|Frank
|34,6245
|34,8331
|% 0,17
|
|Riyal
|8,0248
|8,0650
|% 0,16
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,78
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|913,54
|915,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|951,10
|954,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,40
|79,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,58
|2.028,81
|% 0,66
|