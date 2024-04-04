***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.04.2024 10:56
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266891
BIST
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11:398.970
En Düşük
|Değişim
|: 0,27%
|| 24,18
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.014
11:3931,8872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0671
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8148
11:3934,7174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1171
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7851
En Düşük
34,5948
11:392.351,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -12,19
|Açılış
|: 2.351,03
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.345,98
BIST En Aktif Hisseler11:39
|KARYE
|40,70
|103.161.341
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|3.531.058
|% 9,99
|
|BOSSA
|10,65
|31.897.947
|% 9,91
|
|SEKUR
|14,70
|20.396.687
|% 9,70
|
|AKENR
|18,41
|803.728.500
|% 9,00
|
|EUKYO
|27,08
|365.011
|% -9,97
|
|QNBFL
|141,70
|1.387.810
|% -5,85
|
|ERSU
|46,46
|28.455.143
|% -5,72
|
|EUYO
|18,22
|6.415.342
|% -5,69
|
|OYAYO
|36,96
|900.456
|% -4,45
|
|THYAO
|288,00
|8.405.685.937
|% -4,00
|
|ODINE
|82,45
|2.720.902.298
|% 6,18
|
|ISCTR
|11,67
|1.929.299.693
|% 0,26
|
|EREGL
|39,10
|1.131.139.196
|% 2,14
|
|TUPRS
|165,30
|1.070.298.933
|% 1,54
|
|ISCTR
|11,67
|1.929.299.693
|% 0,26
|
|ZOREN
|5,43
|415.751.803
|% 0,56
|
|AKENR
|18,41
|803.728.500
|% 9,00
|
|AKFGY
|2,19
|87.240.835
|% 6,31
|
|ODINE
|82,45
|2.720.902.298
|% 6,18
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8816
|31,8872
|% -0,21
|
|Euro
|34,6793
|34,7174
|% 0,34
|
|Sterlin
|40,1250
|40,3261
|% -0,48
|
|Frank
|34,9686
|35,1439
|% -0,92
|
|Riyal
|8,4499
|8,4923
|% -0,54
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,06
|27,10
|% 0,66
|
|Platin
|940,37
|941,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.016,79
|1.019,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,26
|89,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,95
|2.293,29
|% 0,66
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Seans Raporu
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