***VKFYO* *SANEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
14.07.2020 09:16
***VKFYO******SANEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [SANEL, VKFYO]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859623
BIST
10:47118.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -53,50
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.411
En Düşük
117.542
10:476,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8668
En Düşük
6,8552
10:477,7865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7935
En Düşük
7,7736
10:47397,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,55
|Açılış
|: 397,00
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
396,07
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|592,90
|21.344.284
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|222.786
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|222.786
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|13.062.535
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|5.317.363
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|1.511.036
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|5.778.029
|% -9,96
|
|ATSYH
|1,88
|11.282
|% -6,00
|
|UFUK
|5,41
|12.043
|% -5,91
|
|KPHOL
|3,51
|17.550
|% -5,14
|
|EKGYO
|2,35
|669.325.236
|% 3,52
|
|THYAO
|12,06
|250.870.697
|% 0,75
|
|EREGL
|8,97
|241.252.158
|% 0,79
|
|ODAS
|2,91
|180.366.175
|% -1,36
|
|GARAN
|7,93
|175.373.266
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,35
|669.325.236
|% 3,52
|
|SKBNK
|1,69
|171.838.659
|% 2,42
|
|ALBRK
|1,86
|148.967.935
|% 3,33
|
|ODAS
|2,91
|180.366.175
|% -1,36
|
|IHLGM
|1,82
|108.405.498
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5694
|8,6123
|% -0,18
|
|Frank
|7,2682
|7,3120
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-2,43
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|2.582
|2.603
|-4,60
|
|Tam
|2.660
|2.671
|-4,70
|
|Yarım
|1.291
|1.306
|-2,30
|
|Çeyrek
|646
|654
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,02
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|-0,74
|