***VKFYO* *TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***VKFYO******TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler [VKFYO]İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/08/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ'nin sermayesinde sahip olduğumuz payların borsada satışı kapsamında hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.10.2022 tarih ve 58/1463 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Onaylı Pay Satış Bilgi Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070233BIST