***VKFYO* *TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKFYO******TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VKFYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka açık bağlı ortaklığımız Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 20.000.000.-TL çıkarılmış sermayesinin 10.000.000.-TL (%50,00) bedelli artırılarak 30.000.000.-TL'sına yükseltilmesine ilişkin kararı KAP'ta Şirket tarafından 30.01.2020 tarihinde açıklanmıştır.Bu kapsamda Bankamız 12.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaYeni pay alma haklarının tam olarak kullanılması ve Bankamız mevcut payına isabet eden nakit artış tutarının ödenmesi,Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan paylarının BIST Birincil Piyasa'da satışa sunulması durumunda 1,00 TL nominal değerden düşük olmamak üzere BIST Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan bedellerinin tam ve nakden ödenerek Bankamız tarafından satın alınması,Ayrıca süresi içinde satılamayan halka arzdan arta kalan payların satış süresinin bitişini takip eden üç iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalama değerinden ve nominal değerinden aşağı olmamak üzere satın alınacağına ilişkin Şirkete/Ortaklığa karşı taahhüt verilmesi, hususlarında Genel Müdürlük Makamı'nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827732BIST